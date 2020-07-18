Fatih Terim: Geleceği doğru planlamalıyız!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu. İhtar çekenler için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız. Geçen sene 'Böyle gitmez' dedim, kimse bana sormadı 'Bu adam niye böyle diyor?' diye. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ekonomik anlamda küçük bir pansuman oluyor ama bu yarayı kurutmak için neler yapmak lazım, onun kaygısını duymalıyız."