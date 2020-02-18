Fatih Terim hedefi tuttu! Sıra Kadıköy’de...

Galatasaray’da plan tuttu ve şimdi hedef Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanmak... Şampiyonluk yolunda yakaladığı 6 maçlık seri ile yeniden havaya giren sarı-kırmızılılar, ikinci yarı başlarken önüne fikstürü almış ve Fenerbahçe maçına kadar oynanacak bütün maçlara 3 puan yazılmıştı.

Galatasaray kazandıkça “fikstür kolay” diyenler de olmuştu. Ancak Fatih Terim ve ekibi için önemli olan kazanmaktı. Sarı-kırmızılı teknik kadro, 1-0 kazanılan Malatya maçı sonrası ise Kadıköy’de zaferi gözüne kestirdi.



Artık maç maç hedefi gitme kararı alan sarı-kırmızılılar, ilk planda Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek hem Kadıköy’deki şansızlığına son vermek hem de şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmek isteyecek.Böylece ikinci yarının başlamasıyla beraber “Kadıköy’e kayıpsız gidelim” görüşünde birleşen sarı-kırmızılılar için artık tek düşünce Fenerbahçe maçını kayıpsız geçmek oldu.



Malatya maçı sonrası futbolcuların da soyunma odasında çok keyifli olduğu ve derbi maçın havasına da hemen girdikleri öğrenildi.

Jesse Sekidika Kimdir?