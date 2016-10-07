Fatih Terim: "İnşallah galibiyet ile döneriz"

Kafilede tecrübeli savunma oyuncusu Hakan Balta, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Kafilenin başında bulunan Türkiye Futbol Direktöre Fatih Terim, ''Dünkü yorgunluktan sonra inşallah hafta sonu İzlanda'dan istediğimiz gibi döneriz'' dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda dün Konya'da Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. A Milli takımı kafilesi 9 Ekim günü İzlanda Milli Takımıyla oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da Konya Havalimanı'ndan özel uçakla İzlanda'ya hareket etti. Dün oynanan Ukrayna maçının ikinci yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın, sabah saatlerinde yapılan muayene ve kontrolleri sonrasında A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Hakan Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, karşılaşma sırasında aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildiğini, milli futbolcunun tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Milli takım kafilesine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yöneticiler ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim eşlik etti. Oldukça neşeli görünen Fatih Terim, havalimanındaki görevli ve polislerle tek tek selamlaştı.

''İNŞALLAH İSTEDİĞİMİZ GİBİ İZLANDA'DAN DÖNERİZ''

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Türkiye Futbol Direktöre Fatih Terim, ''Dünkü yorgunluktan sonra inşallah isteğimiz gibi hafta sonu İzlanda'dan döneriz. Ondan sonra rakiplerimiz kendi arasında oynarken biz tabi ciddi ama Hırvatistan, İzlanda ve Ukrayna'ya göre zorluk derecesi daha az olan 2-3 maç oynayacağız. Bu arada onlar da kendi arasında oynayacaklar. Bizim için çok önemli bir hamle olur bu. İnşallah hayırlısı ile oynayıp döneriz'' dedi.

Basın mensuplarının başarılar dileyip galibiyetle dönmeleri temennisinde bulunmaları üzerine Terim, ''İnşallah bütün isteğimiz o'' cevabını verdi.

A Milli Takımı, 8 EKim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.30'da maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda son hazırlık çalışmasını yapacak. Antrenman öncesi Türkiye Futbol Direktöre Fatih Terim, bir futbolcuyla birlikte saat 21.00'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı maç ise 9 Ekim Pazar günü saat 21.45 başlayacak.

UKRAYNA MİLLİ TAKIMI TÜRKİYE'DEN AYRILDI

A Milli takımımızla 2-2 berabere kalan maçın ardından Ukrayna Milli Takımı da A Milli Takımı'ndan yaklaşık yarım saat önce Konya Havalimanı'na gelerek özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.