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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim, Kasımpaşa maçında değişikliğe gidecek!
12.02.2021 - 08:39 | | Fanatik

Fatih Terim, Kasımpaşa maçında değişikliğe gidecek!

Galatasaray'da, hâlâ kupada Alanya'ya elenmenin şoku var, ancak Terim, oyuncularını bir an önce kendine getirmeye çalışıyor. Dünkü idmanda öğrencilerine seslenen Fatih hoca, "Üzülmeye vakit yok" derken, Kasımpaşa karşısında ligdeki seriyi devam ettirip, liderliği sürdürmeyi hedefliyor.

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Alanyaspor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Galatasaray'da büyük şok yaşanıyor. Sezonu çifte kupayla kapatmak isterken, elinde sadece lig kalan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik patron Fatih Terim ise takımı toparlamaya çalışıyor. Pazar günkü Kasımpaşa sınavının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Cim Bom'da, öğrencileriyle bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Neticede kaybettik, konuşacak çok şey var, ama üzülmeye vakit yok. Arkamıza bakıp, elimizde olanı da kaybetmeyelim. Ligdeki seriyi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta kazanırsak, en azından üzerimizdeki bu kötü etkileri ortadan kaldırırız. Bunun için de hemen toparlanmamız gerekiyor. Sizden tamamen Kasımpaşa maçına konsantre olmanızı istiyorum" dedi.

Kadroda değişiklik olabilir

Fatih hoca, henüz maç kadrosu konusunda da son kararını vermiş değil. Alanya karşısında Taylan ve Emre Kılınç gibi isimlerin yorgun futbolu, Babel'in hayal kırıklığı yaratması, Belhanda'nın düşen formu, sol bekteki sıkıntılar, Terim'in kafasını karıştırıyor. Bugün ve yarın yapılacak antrenmanlar, Fatih hocanın yapacağı ilk 11 tercihinde belirleyici olacak. Süper Lig'de 5 haftadır üst üste kazanan Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa engelini de kayıpsız atlatarak liderlik koltuğundaki yerini korumayı hedefliyor.

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Fatih Terim, Kasımpaşa maçında değişikliğe gidecek

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