Fatih Terim: "Kendime ceza veriyorum; susuyorum"

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Kurallar gereği buradayım"

"Biz devam ettiğimize göre... Kurallar gereği buradayım. Ağzımızı açtığımız zaman ceza aldığımız için kendime ceza veriyorum; susuyorum. Kenarda bana inanan bir takım var, bundan dolayı susuyorum yoksa çok şey söyleyeceğim"

Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol