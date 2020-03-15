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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim: "Kendime ceza veriyorum; susuyorum"
15.03.2020 - 18:31 |

Fatih Terim: "Kendime ceza veriyorum; susuyorum"

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "Kendime ceza veriyorum; susuyorum"

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Kurallar gereği buradayım"
"Biz devam ettiğimize göre... Kurallar gereği buradayım. Ağzımızı açtığımız zaman ceza aldığımız için kendime ceza veriyorum; susuyorum. Kenarda bana inanan bir takım var, bundan dolayı susuyorum yoksa çok şey söyleyeceğim"

Fatih Terim: Kendime ceza veriyorum; susuyorum

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