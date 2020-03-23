Fatih Terim kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda son durumu ne? Fatih Terim'in corona virüs test sonucu yayÄ±nlandÄ±
Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, akÅŸam saatlerinde resmi Twitter adresinden Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±. Terim yaptÄ±ÄŸÄ± son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±nda Corona VirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Peki Fatih Terim kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Ä°ÅŸte Fatih Terim'in corona virÃ¼s test sonucu ile ilgili ayrÄ±ntÄ±lar...
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sonra ikinci kÃ¶tÃ¼ haber de Fatih Terim'den geldi. Son dakika haberine tecrÃ¼beli teknik direktÃ¶r Fatih Terim sosyal medya hesabÄ±ndan corona virÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve hastanede olduÄŸunu duyurdu.Â
Deneyimli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, "BugÃ¼n yapÄ±lan test sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re korona virÃ¼s sonucum pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kÄ±sa zamanda haberleÅŸmek Ã¼zere" ifadelerini kullandÄ±.
Hasan ÅžaÅŸ ve Ãœmit Davala'nÄ±n testleri negatif
Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in son dakika haberinden sonra gÃ¶zler Ãœmit Davala ve Hasan ÅžaÅŸ'a Ã§evrildi. Edinilen bilgiye gÃ¶re Hasan ÅžaÅŸ ve Ãœmit Davala'nÄ±n testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±.
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaÅŸÄ±mÄ±!
Biz omuz omuza verince neleri baÅŸarmadÄ±k ki!Â Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceÄŸiz!
Albayrak ve eÅŸinde de Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n ikinci baÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak ve eÅŸi de korona virÃ¼s sebebiyle tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Abdurrahim Albayrak bugÃ¼n hastane camÄ±ndan el sallamÄ±ÅŸ ve ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. 65 yaÅŸÄ±ndaki GalatasaraylÄ± yÃ¶netici 'Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyiyim, inÅŸallah daha da iyi olacak herÅŸey. Herkese selam" ifadelerini kullandÄ±.
Galatasaray'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde haberimizde olacaktÄ±r.Â
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