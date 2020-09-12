Fatih Terim: "Okay Yokuşlu'yu istedik ama..."

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Bir maçta kazanabilecek pozisyondan çok daha fazlasını ürettik. Özellikle ilk yarıda çabuk hücum yaptık. Hiçbir zaman oyun aleyhimize dönmedi. Hep üstün oynadık. Çok pozisyon ürettik, bu pozisyonların gol olması lazım."

"Biz 600'un üstünde pas yapan bir takımız ama bugün 450'lerde kaldı. Direkt hücuma çıkan bir görüntü çizdik, bu da bizi mutlu etti. 30 küsür defa ceza sahasına girmişiz, çok pozisyon bulmuşuz... Yapılabilecek en iyi şeyleri yaptık, tebrikler oyunculara..."

"Bugünkü performansından dolayı herkesten memnunum. Belhanda da bugünün iyilerindendi. 5 Ekim'e kadar ne olur bilmiyorum ama ne olursa olsun her oyuncu bizim için kıymetli. Biz genel olarak gelirken oyuncuları karşılamıyoruz ama gönderirken iyi ayrılıyoruz."

"Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek... Kimleri istediğimizi, kimleri istemediğimizi söyleyebilsek... Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi."



