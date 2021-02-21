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21.02.2021 - 09:48 |

Fatih Terim rekora koşuyor! Üst üste 9 maç...

Galatasaray Süper Lig'in son 7 haftasında 7 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu.

Fatih Terim rekora koşuyor! Üst üste 9 maç...
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Galatasaray Süper Lig'in son 7 haftasında 7 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu. Muslera'nın takıma katılmasının yanında Mostafa Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, zorlu fikstürden kayıpsız çıktı.

Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor. Galatasaray, şampiyonluk yaşadığı 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı

GALATASARAY’IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

6-1 Denizlispor

1-0 Y. Malatyaspor (D)

2-1 Gaziantep FK (D)

3-0 Başakşehir

1-0 Fenerbahçe (D)

2-1 Kasımpaşa

1-0 Alanyaspor (D)

Rakipler: Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor

Fatih Terim’in rekoru kırmak için önündeki üç maç ise şöyle: Galatasaray 27. haftada sahasında Erzurumspor, 28.haftada deplasmanda Ankaragücü ve 29.haftada evinde Sivasspor ile karşılaşacak

Geçen sezon da 8 maçlık seri yakalamıştı

Galatasaray geçen sezonda Süper Lig'de yine ikinci yarıda üst üste 8 maç kazanmış pandemi nedeniyle lige verilen aradan hemen önce Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp serisini yitirmişti (Fanatik)

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