Fatih Terim rekora koşuyor! Üst üste 9 maç...
Galatasaray Süper Lig'in son 7 haftasında 7 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu.
Galatasaray Süper Lig'in son 7 haftasında 7 galibiyet aldı ve zirvenin sahibi oldu. Muslera'nın takıma katılmasının yanında Mostafa Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes ve Onyekuru gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, zorlu fikstürden kayıpsız çıktı.
Fatih Terim'in ekibi, deneyimli çalıştırıcının 2011-12 sezonunda yakaladığı tek sezonda üst üste kazanma rekoruna doğru gidiyor. Galatasaray, şampiyonluk yaşadığı 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanmayı başarmıştı
GALATASARAY’IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
6-1 Denizlispor
1-0 Y. Malatyaspor (D)
2-1 Gaziantep FK (D)
3-0 Başakşehir
1-0 Fenerbahçe (D)
2-1 Kasımpaşa
1-0 Alanyaspor (D)
Rakipler: Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor
Fatih Terim’in rekoru kırmak için önündeki üç maç ise şöyle: Galatasaray 27. haftada sahasında Erzurumspor, 28.haftada deplasmanda Ankaragücü ve 29.haftada evinde Sivasspor ile karşılaşacak
Geçen sezon da 8 maçlık seri yakalamıştı
Galatasaray geçen sezonda Süper Lig'de yine ikinci yarıda üst üste 8 maç kazanmış pandemi nedeniyle lige verilen aradan hemen önce Sivasspor ile 2-2 berabere kalıp serisini yitirmişti (Fanatik)