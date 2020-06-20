Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim stoper isteğinde haklı çıktı!
20.06.2020 - 07:00 |

Fatih Terim stoper isteğinde haklı çıktı!

Luyindama’nın sakatlığı sonrasında stoper isteyen G.Saray Teknik Direktörü’nün istediği olmadı. Yönetim bunu pas geçti, Cim-Bom şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı

Fatih Terim stoper isteğinde haklı çıktı!
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray, devre arasında stoper transferi yapamamasının sancılarını yaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in Luyindama’nın sezonu kapatması üzerine yönetime verdiği ara transfer raporunun ilk sırasında defansa takviye vardı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, stoper takviyesini pas geçti. Üstelik Terim, yaz döneminde bile stoper istiyordu.

Sarı-kırmızılılar devre arasında sol bekine Saracchi ile ön tarafa Onyekuru ve Sekidika’yı aldı. Buna karşın en çok ihtiyaç duyulan bölgeye, yani savunmanın merkezine transfer yapılmadı.
Böylece şampiyonluk yolunda büyük risk alındı. Teknik Direktör Fatih Terim’in elinde zorunlu olarak stopere çekilen Donk ile birlikte Marcao vardı. Marcao sakatlandı, Donk da bu hafta forma giyemeyecek.

Böylece savunmaya transfer konusunda ısrarlı olan Terim’in kaygıları doğru çıktı. Galatasaray’da Ahmet’in performansının yetersiz kalması, Emin Bayram’ın deneyimsizliği ve Lemina’nın da bu bölgenin oyuncusu olmaması nedeniyle Terim yarınki Gaziantep maçında özellikle savunmayı kurmakta zorlanıyor.

Fatih Terim stoper isteğinde haklı çıktı

Wesley Sneijder'in Ajax Formasıyla En İyi Golleri

Wesley Sneijder'in Ajax Formasıyla En İyi Golleri

 

    Konyaspor'dan sağlık çalışanlarına özel 'Minnettarız' pankartı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İstanbul’da 10 ay tatil! Kruse futbol dışı konularla meşgul oldu...
      İstanbul’da 10 ay tatil! Kruse futbol dışı konularla meşgul oldu...
    2. Max Kruse krizi! FIFA ve CAS süreci kapıda...
      Max Kruse krizi! FIFA ve CAS süreci kapıda...
    3. Trabzonspor rekora koşuyor
      Trabzonspor rekora koşuyor
    4. Beşiktaş'ta Rıdvan’a Denizlispor maçında görev!
      Beşiktaş'ta Rıdvan’a Denizlispor maçında görev!
    5. Italya Seri A'da alternatif planlı başlangıç
      Italya Seri A'da alternatif planlı başlangıç



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Obradovic kararını gelecek hafta açıklayacak!

    Fenerbahçe'de Obradovic kararını gelecek hafta açıklayacak!

    Fatih Terim stoper isteğinde haklı çıktı!

    Fatih Terim stoper isteğinde haklı çıktı!

    Ahmet Nur Çebi dernek davetine katıldı!

    Ahmet Nur Çebi dernek davetine katıldı!

    Giresunspor - Adanaspor: 3-1

    Giresunspor - Adanaspor: 3-1

    Sıradaki Haber