Fatih Terim stoper isteğinde haklı çıktı!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray, devre arasında stoper transferi yapamamasının sancılarını yaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in Luyindama’nın sezonu kapatması üzerine yönetime verdiği ara transfer raporunun ilk sırasında defansa takviye vardı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, stoper takviyesini pas geçti. Üstelik Terim, yaz döneminde bile stoper istiyordu.



Sarı-kırmızılılar devre arasında sol bekine Saracchi ile ön tarafa Onyekuru ve Sekidika’yı aldı. Buna karşın en çok ihtiyaç duyulan bölgeye, yani savunmanın merkezine transfer yapılmadı.

Böylece şampiyonluk yolunda büyük risk alındı. Teknik Direktör Fatih Terim’in elinde zorunlu olarak stopere çekilen Donk ile birlikte Marcao vardı. Marcao sakatlandı, Donk da bu hafta forma giyemeyecek.



Böylece savunmaya transfer konusunda ısrarlı olan Terim’in kaygıları doğru çıktı. Galatasaray’da Ahmet’in performansının yetersiz kalması, Emin Bayram’ın deneyimsizliği ve Lemina’nın da bu bölgenin oyuncusu olmaması nedeniyle Terim yarınki Gaziantep maçında özellikle savunmayı kurmakta zorlanıyor.

Wesley Sneijder'in Ajax Formasıyla En İyi Golleri