Fatih Terim transferde risk almayacak

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’ın yeni sezon transfer politikasının şablonu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu yaz transferde uyum riskini en aza indirgemek için yeni bir metot uygulayacak.



Geride bıraktığımız sezondan bazı dersler çıkaran ve bilmediği oyunculardan istediği verimi alamayan Galatasaray, bu bağlamda transferde Fatih Terim’in yakından bildiği isimlere yönelecek.

Lemina ve Onyekuru gibi isimlerin bonservislerinin alınmasının gündeme gelmesiyle beraber, iç piyasada da Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan gibi isimler de bu transfer politikasının bir parçası olarak gösterildi. Yine son günlerde gündeme gelen Mısırlı yıldız Trezeguet de Fatih Terim’in Kasımpaşa’da oynarken çok istediği bir futbolcuydu.



Geçen yıldan ders

Gelecek sezonki planlamaya erken başlayan sarı-kırmızılılarda Terim, geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısızlığı ve ligin ilk yarısında sergilenen kötü tabloyu yeni transferlerin adaptasyon süresinin uzamasına bağlamıştı.

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