Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim virüsü kimden kaptı?
27.03.2020 - 07:00 |

Fatih Terim virüsü kimden kaptı?

Koronavirüs nedeniyle enfekte olan Fatih Terim’in, hastalık seyrinin iyi olduğu açıklandı.

Fatih Terim virüsü kimden kaptı?

Koronavirüs nedeniyle enfekte olan Fatih Terim’in, hastalık seyrinin iyi olduğu açıklandı. İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” dedi. Kocatürk, “Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru? Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi” yorumunu yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rugani için sevgilisinden suçlama!

Fatih Terim virüsü kimden kaptı

Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol

Fenerbahçe'den idman açıklaması
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Terim virüsü kimden kaptı?

Fatih Terim virüsü kimden kaptı?

Şimdi ESPOR zamanı

Şimdi ESPOR zamanı

Adem’in ‘Büyük’lüğü

Adem’in ‘Büyük’lüğü

Transferde OHAL! FIFA'ya yaz transfer dönemi talebi...

Transferde OHAL! FIFA'ya yaz transfer dönemi talebi...

Sıradaki Haber