Fatih Terim virüsü kimden kaptı?

Koronavirüs nedeniyle enfekte olan Fatih Terim’in, hastalık seyrinin iyi olduğu açıklandı. İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, “Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” dedi. Kocatürk, “Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru? Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi” yorumunu yaptı.

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