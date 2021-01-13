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13.01.2021 - 00:46 |

Fatih Terim'den açıklama: "Mayıs'ta sözüm ve kontratım bitiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

Fatih Terim'den açıklama: "Mayıs'ta sözüm ve kontratım bitiyor"
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor'u penaltılarla geçtikleri mücadelenin ardından flaş bir açıklama yaptı.

Deneyimli hoca transfer sorulunca, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek sanırım en doğrusu" cevabını verdi.

Maçı değerlendiren Terim, "İki taraf için de zor maç oldu. Malatyaspor'u tebrik ederim, kazanabilirlerdi. Bizim için geç oldu, güç oldu ama oldu. Oyuncularımı kutlarım. Derbi maçı öncesi bu kadar yorulmadan, ekstra mücadele etmeden kazanmak isterdik. Sonuçta cuma günkü kura çekiminde varız." dedi.

Beşiktaş derbisi için de konuşan teknik adam, "Bizim dışımızda herkes içeride kura çekti, biz dışarıda oynadık. Deplasman, seyahat... Programda değişiklik yaptık, bu kadar geç döneceğimizi tahmin edemedik. Çarşamba izin verdik, antrenmanı perşembeye aldık. Sonrasında Beşiktaş maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terimden açıklama: Mayısta sözüm ve kontratım bitiyor

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