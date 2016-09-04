Fatih Terim'den Arda açıklaması!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile milli futbolculardan Şener Özbayraklı, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hırvat basınından bir gazetecinin "Arda Turan kadroda neden yok?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim, "Benim kadro tercihim bu sefer bu." dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacakları Hırvatistan karşısında çok iyi mücadele eden bir milli takım olacağını söyledi.

Maçın yapılacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, Hırvatistan ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadıkları maçın üzerinden iki aydan kısa bir zaman geçtiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Tekrar Hırvatistan ile karşılaşacağız. Tabii deplasmanda oynuyoruz, seyircisiz olması bir nebze de olsa önemli ama Hırvatistan takımını bir daha bir daha anlatmaya gerek yok. Oyuncu kalitesi de ortada. Gönül isterdi ki daha hafif bir takımla başlayalım ama Hırvatistan ile başlıyoruz. Hırvatistan bu grubun en önemli takımlarından bir tanesi, son durumlara göre hatta en önemlisi. Gücünü kalitesini şu andaki Avrupa futbolundaki yerini ve gerçekleri söylemeliyiz. Saygı duyduğumuzu, iyi oynadıklarını bildiğimizi söylüyoruz ama saha içindeki mücadelenin sonuca etki edeceğinin farkındayız. Çok iyi mücadele edeceğimizden herkes emin olabilir. Futbola antrenör olarak başladığımda mesajım şöyleydi: "Kazanamıyorsanız, kaybetmeyin." Yarın beraberlik hiç de kötü bir sonuç olmaz, eğer kazanamıyorsak."

"Maçın favorisi Hırvatistan"

Hırvatistan'ın favori gösterilmesinin çok doğal olduğunu belirten Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hırvat takımı kendi evinde oynuyor ve dünya starlarıyla kurulu bir takım. Kendine güvenmeleri kadar doğal bir şey yok. Bende onları çok beğendiğimi ifade etmiştim. Şunu unutmayalım ki Avrupa Şampiyonası'nda kötü oynadık, buna rağmen 1-0 kaybettik. İlk gol pozisyonuna da giren bizdik. Avrupa Şampiyonası'nın muhasebesini yapacak olursak, final beklediğimiz Hırvatistan bizden 1 maç fazla oynadı. Böyle de bir futbol alemi içindeyiz, her şey olabilir. Bugün futbolla ilgili kime sorsanız, bu maçın favorisinin Hırvatistan demesi kadar doğal bir şey yok. Bu tabii sahada 11'e 11 mücadeleyi değiştirmiyor. Yarın kendimizi aşacak bir mücadele bekliyorum."

Fatih Terim, oyun planından büyük değişiklik yapmayı düşünmediğini ifade ederek, "Tabii uzun zamandır oynadığımız bir oyun ve bu oyuna ait bir felsefe var. Bir çok oyuncumuz bu oyuna vakıf. Yeni oyuncularımızla da taktik çalışması yaparken bunun bir daha üzerinden geçtik, ufak tefek değişikliklerimiz olacaktır. Oyun kurmada, set oyununda, geçişlerde bazı değişiklikler yapabiliriz. Genel anlamda felsefede ise pek değişiklik olmayacak." diye konuştu.

Fatih Terim, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması ile ilgili ise, "Seyirci her zaman ulusal takımların en önemli itici gücüdür. Nasıl bir atmosfer olacak bilmiyorum tabii ama Frankfurt'tan bir deneyimimiz var, seyircisiz hiç de hoş olmuyor. Onun için değişik bir atmosfer olacağını şimdiden söyleyebilirim. Herkesin birbirini duyduğu, her konuşmanın tribüne kadar gittiği bir maç. Seyircisiz bir maçın tadı tuzu ne kadar olur bilmiyorum. Bu işin tadı seyirci ama yapacak bir şeyimiz yok." şeklinde konuştu.

"İki handikabımız bulunuyor"

Hırvatistan maçı öncesinde iki handikaplarının bulunduğunu kaydeden Türkiye Futbol Direktörü Terim, şöyle devam etti:

"Problemlerimizden bir tanesi maalesef fizik olarak sezon başı hazırlığını iyi geçirmemiş olan oyuncularımız. Bir diğeri de çok süre almayan oyuncularımız. Bütün bunların yanında yarın iyi başlayacağımızı umut ediyorum. Hayatım boyunca oyuncularıma ilk söylediğim şey, her yerde korkmadan oynamaktır. Mağlubiyetten korkmayacağız, çünkü bunun için sebeplerimiz de var. Avrupa Şampiyonası eleme gruplarına beşinci maçtan itibaren başladık, demek ki ümidimiz bitmediği sürece sonuna kadar gidebiliriz. Bu yüzden futbolcularımın mağlup olma endişesi taşımasını istemiyorum. Taktiksel manada hazırız, mental olarak da hazır olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Tek çekincem fiziksel konular. Maalesef bu ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Kendi ligimizde bazı şeylere yetiyor ama uluslararası seviyede bazı şeylere yetmiyor. Bir haftada üzerine fazla koyamayacağımıza göre, sıkıntım asıl burada. Kafamda bu maç için tabii ki bir 11 var. Oyuncularımı teknik ve taktik olarak hazırlayabiliriz, fizikle ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. En fazla kazanılan fizik gücünü koruyabiliriz. Dünyanın her yerinde bu böyle oluyor. Takımlarımız hazırlık dönemini iyi geçirmemişse, sıkıntısı milli takıma yansıyor. Bizden önce UEFA ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak kulüplerimizin kendileri için çok iyi hazırlanması lazım. Kulüplerimiz hangi seviyede ise milli takımımız da buna yakın bir seviyededir."

"Çok güçlü bir gruptayız"

Terim, grupta güçlü rakiplerle mücadele edeceklerini söyledi. Ciddi ve sert rakiplerle eşleştiklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Ciddi, güçlü rakiplerle eşleştik. Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya, İzlanda, son torbadan gelen Kosova. Kosova bile diğer gruplara giden takımlar gibi değil. Bu nedenle ciddi ve sert bir gruptayız. Biz İzlanda'ya yenildiğimiz zaman baya bir hırpalanmıştık. Allah'tan İzlanda Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılı oldu da haksızlık ettik diyenler oldu. Sonuç olarak şuna odaklanmalıyız; epeydir Dünya Kupası'na gitmiyoruz, hep beraber gidersek iyi olur. Hazır Rusya ile ilişkilerimiz mükemmel duruma gelmişken, Antalya'da onları ağırlamışken, Rusya'ya gidersek çok mutlu oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya Kupası'na katılım daha zor"

Fatih Terim, A Milli Takım'ın gruptaki şansıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"İlk üç maçın çok zorlu olduğu kesin. Eğer burada sıkıntısız geçersek Kosova ve Finlandiya döneminde grubu başka şekle değiştirebiliriz. Burada mağlup olmamız hiçbir şeyi değiştirmez. Uçurumun kenarlarında dolaşmak çok güzel bir şey değil, sonucu iyi olacaksa sorun yok. Avrupa Şampiyonası'na gitmenin önemli bir başarı olduğu gerçeğini kenara koymak lazım. Sanki her zaman tüm turnuvalara giden bir ülkeyiz. Fransa'da gruptan çıkamayınca dünyaların yıkılması gibi bir şey yok. Tarihimiz belli, kazanılanlar kaybedilenler belli. Kazananlarla da kaybedenler belli. Dünya Kupası'na gitmek orada olmak en büyük başarılardan biridir. Dünya Kupası'na katılım daha zor. Her gruptan bir takım çıkıyor, sekiz ikinci mücadele ediyor. Dünya Kupası'na gittiğiniz zaman daha fazla takım olduğu için gruplarda size çok farklı takımlar geliyor, gruplardan çıkmak ise daha kolay."

"Benim kadro tercihim bu sefer bu"

Terim, Hırvat basın mensuplarının Arda Turan'ın kadroya alınmayışı ile ilgili sorusuna ise, "Benim kadro tercihim bu sefer bu." yanıtını verdi. Fatih Terim, Hırvat futbolcu Vedran Corluka'nın, Türkiye'nin genç oyuncuları kendilerini göstermek için daha motive olabilir açıklaması ile ilgili olarak, "Corluka tecrübeli bir oyuncudur, yıllarını vermiştir. Görüşleri dikkate alınmalıdır. Aynı fikirdeyim." yorumunu yaptı.

Terim doğum gününü kutlayan Galatasaray Kulübü'ne de teşekkür ederek, "Galatasaray'ın kutlama mesajı yayınladığından haberim var. Dursun Bey'in şahsında tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Hakikaten son yıllarda, ilk defa da olsa hatırlanmak güzel bir şey. Onun için teşekkür ederim. Güzel bir jestti. Ailem bildirdi, çok da hoşuma gitti." şeklinde görüş belirtti.

Şener Özbayraklı: "Tüm gücümüzü ortaya koyacağız"

Fatih Terim ile birlikte basın toplantısına katılan milli futbolculardan Şener Özbayraklı ise önlerinde uzun bir yol olduğunu kaydetti. Şener, yarın kendilerini zor bir maç beklediğine dikkati çekerek, "Hayırlısıyla yarın başlangıç yapacağız. Önümüzde uzun bir yol var, inşallah bu serüvende istediğine en hızlı ulaşan biz oluruz. Hırvatistan iyi bir takım. Türkiye her ülke için zorlu bir rakip olmuştur. Yarın ilk maç, dediğim gibi üstesinden geleceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz dönemde Avrupa Şampiyonası geçti, benim için büyük tecrübe oldu. Şimdi önümüzde Dünya Kupası var. İnşallah futboldan sonra anlatabileceğimiz anılar olur. İnşallah gruplardan çıkarız. Yarınki maçta kendim ve takım arkadaşlarım adına iyi bir mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim." açıklamasında bulundu.