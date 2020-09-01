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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'den Emre Kılınç açıklaması: Her yerde oynatabiliriz!
01.09.2020 - 07:50 | | Sabah

Fatih Terim'den Emre Kılınç açıklaması: Her yerde oynatabiliriz!

Sivas’ta sol açık olan Emre Kılınç’ı İmparator, sağda deniyor. Teknik heyette, “Çok yönlü bir hucüm oyuncusu, her iki kanatta ve de forvet arkasında görev yapar” görüşü hakim.

Fatih Terim'den Emre Kılınç açıklaması: Her yerde oynatabiliriz!
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Yeni sezon için geri sayım sürerken Emre Akbaba'nın sakatlığına üzülen Galatasaray, bir başka Emre'nin performansına seviniyor. Sivasspor'dan gelen Emre Kılınç, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı ve idmanlarda sergilediği performansla hocası Fatih Terim'in 11'e yazacağı ilk isim oldu. Sivasspor'da sol açıkta oynayan sol ayaklı Emre'yi Terim ters ayakla sağ önde deniyor. Hücum hattının yeni jokeri olan Emre Kılınç için teknik heyette "Çok yönlü bir hücum oyuncusu. İki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilir. Emre'yi her yerde oynatabiliriz" görüşü hakim.

YENİ SEZONDA FRİKİKLER KILINÇ'A EMANET

Geride kalan sezonda ceza sahası dışından çekilen şutla atılan gollere hasret kalan Galatasaray'da bu sorunu da yeni transfer Emre Kılınç çözecek. 26 yaşındaki yıldız oyuncu, çift kale maçlarda 18 dışından vurduğu toplarla kaleciler Fatih Öztürk ve Okan Kocuk'a zor anlar yaşatıyor. Sarı-kırmızılı takımda artık duran toplarda taraftarlar heyecanlanacak ve ceza sahası yayı çevresinden kazanılan frikikleri Emre Kılınç kullanacak.

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Fatih Terimden Emre Kılınç açıklaması: Her yerde oynatabiliriz

"İmparator" Fatih Terim

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