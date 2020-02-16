Fatih Terim'den Fenerbahçe yasağı!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da futbolcuların tesislerde derbiyi konuşması teknik direktör Fatih Terim’i rahatsız etti ve “Fenerbahçe” konuşulması yasaklandı.

Terim, oyuncularından sadece Malatya maçını düşünmelerini isteyerek, “Bu noktaya işimizi ciddiye alarak geldik. Geride kalan 5 haftada puan kaybı yaşasak bu noktada olmayacaktık. Kimse Fenerbahçe maçını konuşmasın. Onu konuşacağımız çok zaman olacak” diye konuştuğu öğrenildi.

Malatya’nın eski gücünde olmamasının futbolcularını rehavete sürüklemesinden çekinen deneyimli teknik adam, bu noktada oyuncularından dikkat istedi. Rakiplerinin birbirleriyle maçlar oynadığını ve bu dönemde kendi karşılaşmalarının kolay olduğu yorumlarına katılmayan deneyimli teknik adamın, “Her maç artık çok zor. Kolay gözüken rakipler ilerleyen haftalarda ligde kalma mücadelesi verecek ve büyük direnç gösterecektir” dediği öğrenildi.



Taraftardan ilgi

Galatasaray’ın son dönemde aldığı sonuçlar ve oynadığı güzel futbol, taraftarı da umutladırdı. Sarı-kırmızılıların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiği ve tribünlerin önemli bir kısmının bugün dolacağı belirtildi. Ayrıca gelecek haftaki derbi öncesi bir anlamda takımlarını havaya sokmaya çalışacaklar.

Wesley Sneijder’in PSV’ye Müthiş Füzesi