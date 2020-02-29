Fatih Terim’den futbolculara uyarı!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesi futbolcularının dikkatini çekti.

Fenerbahçe maçı sonrası takımda rehavet istemeyen tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği’nin de yükselen formuna dikkat çekerek, “Dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu. Her maça aynı ciddiyet ve konsantrasyonla çıkmaları gerektiğini anlatan deneyimli teknik adamın, bu yüzden ilk dakikadan itibaren baskı kurmaları gerektiğini söyledi.

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Cim-Bom, ligde yarın karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Galatasaraylı futbolcuların dar alanda pas oyunları oynadığı, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina’nın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel çalıştığı belirtildi.

Cim-Bom, bugün yapacağı son antrenmanın ardından kampa girecek.

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