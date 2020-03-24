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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'den Ilicic itirafı! ‘En büyük üzüntüm’
24.03.2020 - 07:00 |

Fatih Terim'den Ilicic itirafı! ‘En büyük üzüntüm’

Terim, sezon başında transferini istediği Atalanta’dan Ilicic’in formu karşısında canı sıkıldı, onun takıma katılamamasını, “En büyük üzüntüm” diye anlattı. Sloven oyuncu, forvet arkası oynamasına rağmen Serie A’da da 21 maçta 15 gol buldu

Fatih Terim'den Ilicic itirafı! ‘En büyük üzüntüm’

NEVZAT DİNDAR

Atalanta’nın yıldız ismi Josip Ilicic’in sezon öncesinde Galatasaray’ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Ancak bu durum, sezon içi performansıyla teknik direktör Fatih Terim’i çok üzdü.
Terim’in yaz döneminde, Atalanta forması giyen yıldız futbolcunun transferi çok istediği ve futbolcuyla anlaşma sağlanmasına karşın son anda kulübünün buna izin vermediği belirlendi. İtalyan ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Valencia deplasmanında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Sloven futbolcunun Cim-Bom’a gelememesi, Fatih Terim’in canını sıkmıştı.

Belhanda’nın yerine
Tecrübeli teknik adamın, 10 numara için ısrarla Ilicic’in transferini istediği ifade edildi. Bu mevkide Belhanda’dan istediği verimi alamayan Terim’in, özellikle Şampiyonlar Ligi için çok istediği Ilicic’in bu sezonki performansı sarı-kırmızılıların üzüntüsünü daha da katladı. 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın golcü bir isim olan Ilicic bu sezon Serie A’da, 21 maçta 15 kez ağları havalandırdı. Ilicic, Şampiyonlar Ligi’nde de 7 maçta 5 gole imzasını attı. Ilicic’in bu performansı nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “En büyük üzüntüm” ifadesini kullandığı öğrenildi.

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