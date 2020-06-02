ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun sÃ¼re diziyle boynuna bastÄ±rmasÄ± sonucu nefessiz kalarak hayatÄ±nÄ± kaybeden siyahi vatandaÅŸ George Floyd'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan birÃ§ok isimden Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± mesajlar geldi. Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasÄ±nda. TecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan karartÄ±lmÄ±ÅŸ bir fotoÄŸraf paylaÅŸarak altÄ±na da Ä°ngilizce; "SayNoToRacism" yani; "IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa HayÄ±r De" mesajÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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