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04.10.2020 - 18:36 |

Fatih Terim'den kadro ve Hakan Balta açıklaması!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesi konuştu.

Fatih Terim'den kadro ve Hakan Balta açıklaması!
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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesi konuştu.

"Biraz trafiğimiz sıkışık. Milli maç haftasına denk geldik. Maç pazartesi olabilirdi. Milli hafta olunca pazar herhalde. Cuma sabahı geldik. Hemen test olduk. Saat 10'da antrenman yaptık, gönderdik oyuncuları. Cumartesi kamp, bugün maç."

"Muhakkak ki bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Bize böylesi mantıklı geldi. Kaleciyi saymazsak, yüzde 40-50 değişiklikle geldik. 5 de hakkımız var. Ekonomik olarak kullanabiliriz fiziğimizi. Değişiklikler olacak. Böylesini uygun gördüm."

"Galatasaray'ın değerlerini artırıyoruz. Galatasaray'da sahada emek vermiş oyuncularımızı yanımızda ve masada da olmasını istiyoruz. Bundan sonra bazı maçlar idari sorumlu olarak Hakan Balta çıkacak. Bu ve buna benzer uygulamalar devam edecek."

Fatih Terimden kadro ve Hakan Balta açıklaması

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