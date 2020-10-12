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12.10.2020 - 07:00 |

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı!
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Galatasaray’da Marcao’ya uyarı geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Ümit Milli Takım’la yapılan özel maçta Halil Dervişoğlu ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Brezilyalı stoperin dikkati çekildi.
Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi. Sarı-kırmızılı teknik kadronun Marcao’ya, “Senin hep bir açığın aranacak. Maçlarda bu yüzden her zamankinden daha dikkatli olman gerekiyor. Müdahale yaparken kontrollü olmalı ve abartıya kaçmamalısın. Kartlara dikkat etmelisin. Bu kadar hedef haline geldiğin için hakemler de hareketlerini özellikle mercek altına alacaklar” diye uyarılarda bulundukları öğrenildi.

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