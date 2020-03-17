Fatih Terim'den moral! ‘Kazanamadık diye kızmayacağım’

NEVZAT DİNDAR

Sahaya çıkarak büyük bir fedakârlık yaptıklarını söyleyen Terim, “Sonuçla hiç ilgilenmiyorum. Size de ‘Neden kazanamadık?’ diye asla kızmayacağım. Sahaya çıkmanız bile çok önemliydi. Şimdi kendinizi toparlayın” diyerek yarına kadar izin verdi

Şampiyonluk yarışında büyük önem verdikleri Beşiktaş derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, maça çıkılmasını bile büyük bir fedakârlık olarak değerlendirdi, öğrencilerine moral verdi.

0-0 biten karşılaşma sonrasında soyunma odasında futbolcularına teşekkür eden Terim, “Sonuçla hiç ilgilenmiyorum. Size de ‘Neden kazanamadık?’ diye asla kızmayacağım. Sahaya çıkmanız bile çok önemliydi. Bu konuda alacağınız her karara saygı duyar ve endişelerinize hak verirdim. Sağlıklı bir ortamdan bahsetmiyoruz” dediği öğrenildi.



Riske atmayın

Futbolcularının taşıdığı kaygıyı anlayabildiğini belirten tecrübeli teknik adamın, “Tedirgin olmanız normaldi. Bütün dünya böyle bir sorun ile uğraşırken siz büyük bir fedakârlık yaptınız. Şimdi kendinizi toparlayın. Size ekstradan da izin veriyorum. Dikkatli olun ve sağlığınızı, hepimizin sağlığını riske atmayın” diye konuştuğu bildirildi.



Sarı-kırmızılılara yarına kadar izin verildiği, bunun temelinde liglerin ertelenmesiyle ilgili beklentilerin yattığı ifade edildi. UEFA’nın bugünkü toplantısı sonrasında TFF’nin ligleri tatil etmesi ihtimali nedeniyle Galatasaraylı oyuncuların şimdilik iki gün izin yaptıkları dile getirildi.

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