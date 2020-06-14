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14.06.2020 - 20:49 |

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz açıklaması!

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Ahmet Çalık seçimiyle ilgili açıklama yaparken başkan Mustafa Cengiz'e mesaj gönderdi.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz açıklaması!
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Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Rizespor maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

"2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz"
90 günlük bir aradan sonra buradayız. Bıraktığımız duruma şöyle bir bakacak olursak, 9 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinde berabere kalmış, efektif oynayan bir Galatasaray var. 2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz

O güne baktığımızda hiç eksiğimiz yoktu, birçok takımın çok eksiği vardı. Koronavirüs sonrasında en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Böyle bu işler. Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet'in de bu formayı çoğu zaman taşıdığını gördük. Milli Takım'a kadar yükselmiş bir oyuncu. Kıymetli, karakterli bir oyuncu Ahmet.

Cengiz'e mesaj: Biz buradayız
Başkanımız Mustafa Cengiz hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.

Fatih Terimden Mustafa Cengiz açıklaması

 

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