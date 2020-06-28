Fatih Terim'den sakatlık açıklaması!

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Normalde kazanmamız gerekir ama..."

"Önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak olduğunu söylemiştim, bunu da görmek istediğimi söyledim. Oyuncularımın ayaklarına ve ellerine sağlık. Maçı çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekir ama bu mücadeleye saygı duyuyorum."

"Nasıl olmadığı da çok açık"

"Eksiklere ve bazı şeylere sığınmayıp ne varsa oynamaya çalışıyoruz. Galatasaray forması giyen herkes gereğini yapar. Maalesef bugün olmadı, nasıl olmadığı da çok açık."

"Emin'e çok sevindim"

"Emin Bayram'a da çok sevindim. Doğru zamanda bir genci koymak önemli, geçen hafta oynatmadım. Olağanüstü oynadı. Hava topunda en iyi takımlardan birine 6 topun 4'ünü kazandı. Kazanamadık ama Emin için mutluyum. Kazanıp 5 puanla ilgili şeyler söylemek isterdim"

"Lemina'nın durumu da pek iyi durmuyor açıkçası"

"Lemina'nın durumu da pek iyi durmuyor açıkçası. Falcao oynar mı? Sağlık heyetimiz bakacak, bilmiyorum."

"Martin Linnes'in önemli bir durumunun olacağını düşünmüyorum. Sakatlıklara gelirsek, yumuşak doku zedelenmesi olursa, kendimizi analiz ederiz. Birinin ayağı kırılıyor, birinin üzerine kaleci düşmüş, düşünce bir şey olmuyor! Andone, Muslera'dan daha geç iyileşir."

"İki tane net ofsaytta bayrak kaldırmıyor, sakatlık oluyor! Ne diyeyim? Demek ki VAR'ı tekrar tartışmaya açmak lazım!"