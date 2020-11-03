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03.11.2020 - 11:36 |

Fatih Terim'den Şenol Güneş'e Taylan referansı

Fatih Terim, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le gerçekleştirdiği toplantıda Taylan Antalyalı hakkında bilgi verdi.

Fatih Terim'den Şenol Güneş'e Taylan referansı
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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan'la oynanacak maçlar öncesinde Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'le bir görüşme yaptı.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında bilgi aldı. Terim'in Güneş'e iki oyuncusunun da form grafiğinin iyi olduğunu anlattı.

Özellikle Taylan'ın milli takımda olmak için büyük heyecan duyduğundan bahsetti.

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