Fatih Terim’e bir rahat yok! Devler Ligi bitti bu sefer...

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’e koronavirüs nedeniyle zorunlu ara verilirken, bitime 8 hafta kala takımlar yeniden fikstür ve çalışma programı hesaplarına başladı.



Bu süreçte en büyük şanssızlığı ise Galatasaray yaşıyor. Sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi’nin etkisiyle 3 günde 1 maç yapan ve sıkışık fikstürde ilerleyen sarı-kırmızılılar, Ocak ayı itibariyle rahatlamıştı. Avrupa’dan elenen Aslan, tamamen lige konsantre olmuştu. İlk yarıda sıkışık fikstür nedeniyle 17 hafta sonunda lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde 27 puanla 7. olan sarı-kırmızılı takım, ikinci devreyle beraber 8’de 8 yapmış ve bir anda liderlik potasının 3 puan gerisine kadar tırmanmıştı.



Ancak koronavirüs salgını nedeniyle erteleme kararı çıkması, fikstürü yine sıkıştıracak. Kalan 8 haftanın tamamlanması için yeniden 3 günde bir maç programı devreye alınacak.

Fatih Terim, ikinci yarıdaki maçlardan sonra, Türkiye Kupası’ndan da elenmenin etkisiyle “Artık haftada tek maç yapacağız. Bunun avantajını artık biz de yaşayacağız” diyerek önemli bir noktaya değiniyordu. Ancak bir kez daha aynı maç temposu Cim-Bom için devreye giriyor. Fatih Terim ve teknik heyeti yeniden sıfırdan maç programı ve çalışma düzeni kurmaya çalışacak.

İki farklı tablo

Sezonun ilk yarısında 17 haftada sadece 7 galibiyet alabilen Galatasaray, sezonun ikinci devresinde tamamen farklı bir tablo çizdi. İkinci yarıda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet alan Fatih Terim’in takımı puanını 27’den 50’ye kadar yükseltip, 7. sıradan 3. sıraya çıktı ve yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri oldu.

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