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22.03.2020 - 07:00 |

Fatih Terim’in fizik korkusu

Cim-Bom’da koronavirüs nedeniyle lige ara verilmesi ve futbolcuların günlerce antrenmanlardan uzak kalacak olması, teknik heyeti düşündürüyor.

Fatih Terim’in fizik korkusu

Cim-Bom’da koronavirüs nedeniyle lige ara verilmesi ve futbolcuların günlerce antrenmanlardan uzak kalacak olması, teknik heyeti düşündürüyor.

Takımın en formda olduğu dönemde böyle bir sorun ile karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim ve ekibi, fiziksel yönden oyuncuların tekrar dip yapma endişesi nedeniyle bir hayli kaygılı. Futbolcuların normal antrenmanlarını yapamamalarından dolayı fiziksel olarak çok geriye gideceği ve bunun da tekrar toparlanmasının aylar alacağı belirtiliyor.

Teknik kadro ayrıca fiziksel olarak yaşanacak bu handikapın liglerin tekrar başlamasıyla beraber futbolcu sakatlıklarında ciddi bir artışa sebep olabileceğini öngörüyor. Oyunculara şu dönemde evde yapmaları için günlük bazı egzersiz programları verilmesine karşın bunun formda kalabilmek için yeterli olmayacağı belirtiliyor.

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