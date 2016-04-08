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HaberlerKonyaspor Haberleri Fatih Yılmaz: 'F.Bahçe'den puan ya da puanlar almak istiyoruz'
08.04.2016 - 11:39 |

Fatih Yılmaz: 'F.Bahçe'den puan ya da puanlar almak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un ikinci başkanı Fatih Yılmaz, 28. haftada yarın Fenerbahçe ile yapacakları maçta takım oyunuyla puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Fatih Yılmaz: 'F.Bahçe'den puan ya da puanlar almak istiyoruz'
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Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'da konuk edecekleri Fenerbahçe ile oynayacakları maçın zor geçeceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki takımlardan biri olduğunu ve Konya'ya kazanmak için geleceğini belirten Yılmaz, "Fenerbahçe maçında, ligde bulunduğumuz konumu korumak için sahaya çıkacağız. Fenerbahçe'nin çok önemli bireysel yetenekleri var. Buna karşın takım oyunuyla Fenerbahçe'den puan ya da puanlar almak istiyoruz. 42 bin kişinin verdiği destekle galip gelmek isteriz." dedi.

Yılmaz, Türkiye'de bu sezon taraftarda şampiyonun Konyaspor olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Torku Konyaspor'un başarısı ve taraftarımızın bu güzelliği ülkemize örnek oldu. Taraftarımız, Fenerbahçe maçında da stadımızı tamamen dolduracaktır. Güzel organizasyonlar yapacaklar ve yine örnek olacaklardır. Centilmence bir maç seyredeceğimize inancımız tam. Taraftarımızın bu maçta da Türkiye'ye iyi bir mesaj vereceğine inanıyorum."

"Beraberlik ve yardımlaşma bu duruma getirdi"

Devre arası kampının iyi geçtiğini ve nokta transferler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, takımda oluşan havayı şöyle anlattı:

"Ligde 7 karşılaşma daha oynayacak olmamıza rağmen sezon başında koyduğumuz hedefleri geçmiş durumdayız. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma bizi bu noktalara getirdi. Bu yardımlaşma devam ettiği sürece takımımızın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Lig başında 'Avrupa'ya gideriz' şeklinde hedef koymamıştık. İkinci yarı aldığımız puanlar bizi farklı hedeflere yöneltti. Önümüzdeki maçlara çıkıp en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcu kardeşlerimize 'Mutlaka 3. olacaksınız' diye bir şartlandırma yapmadık. Takım oyununu rahat bir şekilde oynamalarını istiyoruz."

"Takımımız, hedefe koşan futbolculardan kurulu"

Fatih Yılmaz, uyum sağlayamayan futbolcuları devre arasında takımdan uzaklaştırdıklarına dikkati çekerek, "Takımımız, tamamen takım oyunu oynayan ve bir hedefe koşan futbolculardan kurulu. Takım içindeki uyum; başarı, disiplin ve sevgiyi getiriyor. Hoca, teknik heyet, yöneticiler ve taraftar uyumu başarılı olmamızı sağladı. İnşallah bu yolda ilerlemeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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