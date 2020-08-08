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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri FC Köln'de iki futbolcu daha koronavirüse yakalandı! Salih Özcan pozitif...
08.08.2020 - 14:47 | | Temel ELCİVAN/ALMANYA, (DHA) -

FC Köln'de iki futbolcu daha koronavirüse yakalandı! Salih Özcan pozitif...

Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçen Mayıs ayında da iki oyuncuda koronavirüse rastlanmıştı.

FC Köln'de iki futbolcu daha koronavirüse yakalandı! Salih Özcan pozitif...
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FC Köln Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzda yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı ve sağlık dairesi ile yaptığımız görüşmenin ardından iki oyuncumuz da evlerinde karantinaya alındı" denildi.

Alman Bild gazetesi internet sitesinde yer verdiği "FC Köln'de korona alarmı" başlıklı haberinde, "Antrenmanda eksik olan iki oyuncu hakkında edindiğimiz bilgi futbolculardan Salih Özcan (22) ve Tim Lemperle'nin (18) koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı şeklinde" ifadelerini kullandı. Haberde, geçen Mayıs ayında da takımda futbolculardan Ismail Jakobs ve Niklas Hauptmann'da, koronavirüs çıktığı hatırlatıldı. Kulüp çapında kontrollere devam edileceği, gelişme üzerine U16 ila U19 genç takımların çalışmalarına ara verildiği açıklandı.

Mauricio Isla antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor!
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