Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Feghouli'nin geri dönüş tarihi belli oldu!
29.12.2020 - 09:31 |

Feghouli'nin geri dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'da sağ arka adalesinde ağrılar olan Feghouli en az 2-3 hafta forma giyemeyecek.

ABONE OL

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Trabzonspor deplasmanında ilk yarıda sakatlanarak oyunu terk eden Feghouli'nin dün MR'ı çekildi.

Sağ arka adalesinde ağrılar olan Cezayirli futbolcunun en az 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

Ocak ayında lig ve kupada arka arkaya maçlara çıkacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin yerine Trabzon'da oyuna girip bir de asist yapan Ömer Bayram'ı ilk 11'e monte edecek.

Böylelikle Feghouli ligde Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahada olmayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sert tepki! 'Beğendin mi yaptığını! Cezalandırılmadı...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş - Sivasspor maçında tartışılan gol! Hakeme cep telefonuyla...

Feghoulinin geri dönüş tarihi belli oldu

Zeynep Demirel'in yeni tarzı olay oldu | 'Karşılıksız bir aşk benimkisi'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Neymar'dan çok tartışılan karar!
    Neymar'dan çok tartışılan karar!
  2. Edgar Ie'ye transfer kancası!
    Edgar Ie'ye transfer kancası!
  3. Ve belli oldu! Feghouli...
    Ve belli oldu! Feghouli...
  4. Alex de Souza futbola geri dönüyor
    Alex de Souza futbola geri dönüyor
  5. Fenerbahçe'nin yeni patronu Sosa
    Fenerbahçe'nin yeni patronu Sosa



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılıyor iddiası

Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ayrılıyor iddiası

UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali

UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Son dakika - Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor!

Messi: "ABD hayalim hep vardı"

Messi: "ABD hayalim hep vardı"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet