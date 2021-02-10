'Fener galibiyetine üzülenler var'

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulunurken, transferleri, Fenerbahçe derbisini ve kulüp içi muhalefeti değerlendirdi.

İşte Cengiz’in konuşmasından satır başları şöyle:

Transferde manavdan alır gibi, ‘Ali’yi al’ gibi yorumlar oluyor ve gülümsüyoruz. Kaynaklar kıttır. İktisat da bunun için doğmuştur. Ben her istediğimi alırsam diğer takımlara kalmaz! Ancak cennette kaynaklar sınırsızdır. Bizim öyle bir durumumuz yok.

Sahada eşit, mert ve şeffaflıkla mücadele edilsin. Lafla şeffaflık olmaz. Biz şeffaflığa sonuna kadar riayet ediyoruz. Cevap veremediğimiz bir soru yok.

Fenerbahçe maçında stada girerken, bu ne yahu dedim. Sağlık çalışanı adı altında stada seyirci sokulacakmış diye duyum aldık. Sözlü dedik, valiliğe de yazı yazdık. Stadyum ana baba günü! Kapıda onlarca insan ve arabalar bekliyor. Hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyor.

Sağlık ve emniyet çalışanlarına tek lafım yok. Sayın Bakan ile görüştüm, o da şaşırdı. Sayın Mehmet Baykan’ı da aradım, ‘20 izin verdik’ dedi. Rakip takımla eşit girmemiz gerek dedik.

Fatih Terim, ‘2+3 yıl yapalım. Gelecek yönetim benimle çalışmak istemeyebilir’ demişti. Opsiyonu koyduran Fatih Hoca’dır. Haziranda biz olmayabiliriz. Biz devam edersek, ki etmeyeceğiz gibi gözüküyor; çünkü bizi Haziran ayında ibra etmeyecekler. Ne yalanlar, ne kurgular...

Kimlerin gol yediğimizde nasıl mutlu olduklarını biliyorum. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülenler var. Bir gün gelecek ve biz açıklayacağız. Her ay toplanan bir Divan var. Dinleyin. Bizden kötüsü yok. Buna şaşıranlar var. 20 kişi eleştiriyor, bir tanesi ortaya sıcak konuşuyor.

İnan edin, yönetici arkadaşlarım üzülüyor. Yedikleri içtikleri zehir oluyor. Şampiyonluklara da galibiyetlere de sevinemiyoruz. İnsan utanır. Biz başkası adına utanıyoruz!

(Harcama limitleri konusunda) Yalanla yaşayamazsınız. Kıvırmayla da yaşayamazsınız. Arkadaş açıklayın. Harcama limitini açıklayın dedim. TFF, mahremiyet sebebiyle açıklayamayız dedi. İzin verin dedim, hepsi seyretti. KAP’a açıklama yapılmıyor. Yapılanların da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

Bu çifte sözleşme lafı bayağıdır dolaşıyor ortalıkta. Ben görmedim, bunları duyuyoruz. Beşiktaş’ın açıklaması belli mi? Açıkça söyle kardeşim. Bütün bir sezon açıklansın. Görelim bakalım, bir takım transferler nasıl olmuş. Sadece kendin için değil, herkes için taş üstünde taş bırakmayacaksın.

Ahmet Nur Çebi’ye Kulüpler Birliği’nde başarı diliyorum. Ben Kulüpler Birliği’nde Anadolu kulübü başkanları başkan olsun isterim. Sayın Çebi de iyi niyetle çalışacak ve çok yorulacak. Burayı bir profesyonele verelim dedim.