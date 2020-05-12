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12.05.2020 - 17:38 |

Son dakika - Fenerbahçe açıkladı: Bir çalışanımızda daha korona virüs testi pozitif

Fenerbahçe, bir çalışanında daha korona virüsün pozitif çıktığını açıkladı. Böylece korona virüs testi pozitif olan Fenerbahçeli çalışan sayısı 2'ye yükseldi.

Son dakika - Fenerbahçe açıkladı: Bir çalışanımızda daha korona virüs testi pozitif
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra'daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Son dakika - Fenerbahçe açıkladı: Bir çalışanımızda daha korona virüs testi pozitif

 

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