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07.01.2021 - 00:40 |

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor 11'i

Süper Lig'in 17. haftasının son maçı Fenerbahçe - Alanyaspor arasında olacak. Her iki takımdan birinin kazanması halinde puan durumunda kritik değişiklikler yaşanacak. Alanyaspor 30 puan ile 3. sırada bulunurken Fenerbahçe'de 29 puan ile 5. sırada yerini alıyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor 11'i
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17 haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertli takım Lig'de istediği başarıyı bir türlü yakalayamasa da son mücadelelerde hasret kaldığı sayıları alabildi. Bu başarısını zirveye ulaşana dek tüm müsabakalarda sergilemek istiyor. Alanyaspor deplasmanda çıkacağı maçı kazanmak için elinden geleni yapacak. İşte, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hakemi...

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük olasılıkla Lig'in en heyecan verici karşılaşmalarından olacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 7 Ocak 2021 Perşembe günü saat 19:00'da düzenlenecek. Maçı ise hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde olacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 kanalından izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Cisse

Alanyaspor: Marafona - Moubandje, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Berkan Efkan Kutlu, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Bareiro

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