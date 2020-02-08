Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de bu akşam sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe bu yenilgiyi taraftarına unutturmak ve yükselişe geçmek için bu maçtan üç puan ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beINSPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Muriqi.

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam 8. kez karşılaşacak.

Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 4, turuncu-yeşilliler 2 kez galip geldi

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bu akşam 8. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.

Tesislerde kampa giren Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.