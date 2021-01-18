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18.01.2021 - 02:17 |

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Ankaragücü hangi kanalda? İşte, muhtemel 11 ve hakemi

Fenerbahçe ve Ankaragücü Süper Lig'in 19. haftasının sonunda karşı karşıya geliyor. Mesut Özil transferi ile gündeme oturan sarı-lacivertli takım son beş maçta sadece bir yenilgi aldı ve zirveyi zorlamaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı hakemi kim? İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı kadrosu, muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Ankaragücü hangi kanalda? İşte, muhtemel 11 ve hakemi
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Ankaragücü son beş maçta sadece Yeni Malatya ve Denizlispor karşısında üstünlük kurdu ve elde ettiği 15 puan ile Süper Lig puan tablosunda 19. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında alacağı üç puanla birinci sırada bulunan Beşiktaş'ı 19. haftada geçmiş olacak. Kritik maçta Ankaragücü ise rüzgarı kendi lehine çevirmek için sahada olacak. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı detayları...

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in başarılı takımları mücadelelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Lig'in 19. hafta son maçları arasında bulunan Fenerbahçe Ankaragücü 18 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcıları ise; Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç oldu.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA? 

Sarı-lacivertlilerin kader maçı pazartesi akşamı sporseverlerle olacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler ise Bein Sports 1'den izleyebilecek. Öte yandan müsabaka Fenerbahçe ev sahipliğinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Ferdi Elmas, Valencia, Thiam.

Ankaragücü: Ricardo, Erdi Dikmen, Sarlija, Atakan, Atila Turan, Diousse, Lukasik, Lobzhanidze, Endri Çekiçi, Bolingi, Börven.

Josef de Souza sözünü tuttu
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