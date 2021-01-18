Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 19. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Lider Beşiktaş ile aynı puanda olan Fenerbahçe Ankaragücü karşısında kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Ankaragücü ise düşme hattında yer alan ekipler arasında yer alıyor. Zorlu İstanbul deplasmanından çıkarılacak puan ya da puanlar Ankaragücü'nü düşme hattının yukarısına çıkaracak. Peki Fenerbahçe-Ankaragücü maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe-Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Ferdi Thiam

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Lukasik, Diousse, Endri, Bolingi, Lobjanidze, Börven