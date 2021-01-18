Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sürpriz ilk 11!
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor Beşiktaş ile liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0'lık skorla yendiği haftayı kayıpsız atlatmanın hesaplarını yapıyor. İşte karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri...
Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 19. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Lider Beşiktaş ile aynı puanda olan Fenerbahçe Ankaragücü karşısında kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Ankaragücü ise düşme hattında yer alan ekipler arasında yer alıyor. Zorlu İstanbul deplasmanından çıkarılacak puan ya da puanlar Ankaragücü'nü düşme hattının yukarısına çıkaracak.
Fenerbahçe-Ankaragücü maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe-Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanırken Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Filip Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Thiam
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Lukasik, Diousse, Endri, Bolingi, Lobjanidze, Börven