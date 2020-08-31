Fenerbahçe - Antalyaspor (CANLI)

Sezon öncesi yapılan The Land Of Legends Cup'ta Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Kazanan taraf adını finale yazdıracak. Dörtlü turnuvanın diğer iki takımı ise Beşiktaş ve Sivasspor...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Antalyaspor: Boffin, Eren, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel, Orgill

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos’ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor’la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1. Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0 kazandı.

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos’ta da Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’la birer hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük’le 2-2, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor’la ise 1-1 berabere kaldı.

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