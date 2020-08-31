Yeni sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe art arda transferler yaptı. Taraftar lig maçlarının başlamasını beklerken hazırlık maçlarında da takımının performansını merak ediyor. Sarı Kanarya bu akşam Antalyaspor ile hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos’ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor’la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1. Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0 kazandı.

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos’ta da Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’la birer hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük’le 2-2, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor’la ise 1-1 berabere kaldı.

VALENCİA İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Enner Valencia, dün akşam idmanında ilk kez takımla birlikte çalıştı. Başarılı oyuncu imza atar atmaz teknik ekinin raporu doğrultusunda hazırlıklara bireysel olarak başlamıştı. Dün takım arkadaşlarının arasına katılan Valencia, Rize maçına kadar ekiple çalışarak hazır hale gelecek. Oynayıp oynamayacağına Erol Bulut karar verecek.

ANTALYASPOR, 8 EKSİKLE KATILIYOR

Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Podolski, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile Drole turnuvada forma giyemeyecek. Kadroda ayrıca, A Milli Takım'a davet edilen Nazım Sangare, Ümit Milli Takım aday kadrosundaki Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik ile Rusya Milli Takımı'na giden Fedor Kudryashov yer almıyor.