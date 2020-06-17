Fenerbahçe ara vermedi

Can Bartu Tesislerinde gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor karşısında ilk 11de forma giyen oyuncular çalışmalarını rejenerasyon ile tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.