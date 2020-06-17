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17.06.2020 - 22:28 | | İSTANBUL, (DHA) -

Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Süper Ligin 28'inci haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe ara vermedi
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Can Bartu Tesislerinde gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor karşısında ilk 11de forma giyen oyuncular çalışmalarını rejenerasyon ile tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe ara vermedi

 

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