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20.09.2020 - 19:52 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yaparak devam ettiği idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazır

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