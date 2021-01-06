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06.01.2021 - 20:22 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ile çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla süren idmanın son bölümünde oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımla çalışırken, Filip Novak, Gökhan Gönül, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

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