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07.02.2020 - 21:38 | | AA

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi. Öte yandan Fenerbahçe kaptan Emre Belözoğlu'nun idmandan bir fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 

Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi. 

Tesislerde kampa giren Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe kaptan Emre Belözoğlu'nun idmandan bir fotoğrafını paylaşarak; "Soğuktan üşüsek titresek bile, sana olan aşkımız bitmez Fenerbahçe" notunu düştü.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır


 

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