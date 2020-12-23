Süper Lig'de kritik randevu! Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 14. haftanın perdesi dün oynanan iki mücadele ile başladı. Bugün oynanacak olan 4 müsabaka ile de devam edecek. Günün en önemli müsabakası olarak görülen Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesinde taraftarlar ve fıutbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor.

Süper Lig'de son iki haftadır aldığı şok mağlubiyetler ile neye uğradığını şaşıran Fenerbahçe'de son kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından Teknik Direktör Erol Bulut'a sosyal medya üzerinden istifa çağrıları yapılmıştı. Başakşehir maçı bu yüzden Fernerbahçe açısından büyük önem arz ediyor. Öte yandan Başakşehir'de de işler yolunda gitmiyor. Son galibiyetini 8. haftada Gençlerbirliği karşısında alan Başakşehir Fenerbahçe karşısında 3 puan alıp yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç, ve İbrahim Bozbey yapacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK MAÇ ÖNCESİ 7 EKSİK!

Ozan Tufan’ın sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklaması sıkıntılara bir yenisini ekledi. Samatta, Perotti, Tolga ve Valencia gibi yıldızlarını sakatlığa kurban veren Fenerbahçe’de Dimitris Pelkas da sarı kart cezası yüzünden bugün forma giyemeyecek.