Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kaptan Emre Belözoğlu yardım kampanyasını anlattı!

İşte o açıklamalar;

Emre Belözoğlu; Öncelikle bütün Fenerbahçeliler'e ve spor dünyasının bütün paydaşlarına selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Biz kendi futbolcu grubumuzla toplanıp, kendi aramızda bir toplantı yapıp başkanımıza ilettik. Zor durumlarda birleşme, yek vücut olma gibi özelliklerimizde bu süreci atlatacağız. Bu süreci başlatmak adına Fenerbahçe futbolcuları olarak bu konuda bir öncü olmak istedik. Başkanımıza da bunu iletmek istedik.

Ali Koç: Kaptanımız Emre Belözoğlu'na ve futbolcularımıza bu fedakarlık ve cömertlikleri için teşekkür ediyorum. Çoğu konuda rekabet ediyoruz ama gelin bu konuda sporun paylaşları olarak tek vücut olalım, devletimize yardımcı olalım. Bütün spor camiasına sesleniyorum, gelin omuz omuza bir örnek teşkil edelim ve dayanışma ruhunu gösterelim. Biz bugün sayın valimizin açıkladığı kampanyaya katıldı. Kaptanımızın verdiği bilgi çerçevesinde elimizdeki kaynağı en iyi şekilde nasıl kullanırız diye değerlendirme yaptık. Getir firmasıyla bir toplantı yaptık. Olası bir sokağa çıkma yasağı olması halinde 1200 çalışanımıza erzak taşınması konusunda bir görüşme yapmıştık. Sayın valimizle yaptığımız görüşme sonucunda da bu kutsal kampanyaya 33 bin koli bağış yapmış olduk. 33 bin aileye bu süreci daha rahat atlatabilmesi için yardımcı olduk. Bu kampanyanın gerçekleşmesini sağlayacak olan Getir firmasına da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizim için canlarını risk eden, bizim için fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, onlara güç, kolaylık ve sağlık diliyorum. Cephede olmasa da cephenin gerisinde bu hastalıkla mücadele eden bütün çalışanlara teşekkür ediyorum, Allah sizlere de kolaylık versin.

Fenerbahçe resmi sitesinde de bir açıklama yapıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınına karşı devletin, sağlık çalışanlarının, valilik ve belediyelerin çok önemli bir mücadele verdiği belirtilerek, "Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde, devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte, hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır." denildi.

"Türkiye olarak bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayıp özümüze dönerek, fedakarca, imkanı olanların ihtiyacı olanlar için harekete geçtiği bir seferberlik ile bu dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışma içinde hep beraber geride bırakacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'mız, İstanbul Valiliği'mizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına Getir şirketi ile birlikte başlattığı, 6 hafta boyunca sürecek kampanyaya destek oluyor. Futbol A takımımız, 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' ruhu ile inisiyatif kullanarak aralarında topladıkları 5 milyon lirayla bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katılıyor. Bizi biz yapan değerlerimize sarılıp, bugünleri geride bıraktığımızda gurur ve onur duyulacak bir fotoğrafın parçası olacak her bir kurum ve bireye şükranlarımızı iletiyor, en az kayıpla, en kısa zamanda bugünlerin sona ermesini temenni ediyoruz. Spor camiamızın tüm paydaşlarına çağrımız, bu zor mücadelede devletimize destek olarak ülkemize dayanışma ruhunu hep beraber yayalım."