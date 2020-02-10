Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklama yapacağı televizyon programı ertelendi

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda yapılması planlanan 'Gündem Özel' programını İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine erteledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileyen Koç, şunları söyledi:

"Sevgili Fenerbahçeliler, ekranları başlarında bizleri izleyen izleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere gündemle ilgili konularda açıklamalarımız olacaktı. Biliyorsunuz hafta sonu Alanyaspor maçında yaşadığımız bazı olaylar Fenerbahçe cephesinde, camiasında infiale sebep olacak boyuta geldi. Maçta maçı yöneten hakemlerin, bilhassa VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan cüretkâr kararlarının sebeplerini, nasıl kaynaklandığını, Türkiye Futbol Federasyonu'na bakış açımızı, Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili geçen yaz seçimlerden sonraki ümitlerimizi, pozitif beklentilerimizi, Türk futboluna bir çare olacak bir federasyon seçimini yaptığımızı zannederken aradan geçen 8 aylık süre içinde yaşadıklarımızı, tecrübe ettiklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, TFF'nin yönetim kurulu başkanının nasıl seçildiğini, hangi saiklerle belirlendiğini, kurullarını, oradaki yapılandırmayı, hakemleri, hakem atamalarını, hakem dünyası içindeki dengeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak burada görüşlerimizi paylaşacaktık. Bununla beraber artık bu şekilde devam edilemeyeceğini, bundan sonrası ile ilgili neler yapılması gerektiğini anlatacaktık. Camiamızı, devletimizle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Algı operasyonlarını, nasıl yapıldığını, bunları kimin yaptığını, arkasında ne gibi hedefler olduğunu da paylaşacaktık. Taraftarlarımıza sezonun geri kalan bölümüyle ilgili de çağrımız olacaktı. Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık. İdlib'de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. 5 askerimizin de ağır yaralı olduğu, bununla beraber bölgedeki hareketliliğin de devam ettiği haberlerini alınca bugün bu programı yapmamaya karar verdik. Bizzat ekran başındaki sizlerin bu kararı benden öğrenmenizi istedim. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin, kuvvet versin. Çok zor bir süreç. Bizler için savaşan askerlerimizin başına gelenler, bilhassa 2020 yılının ilk aylarında, bununla beraber yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bu acı haberlere de daha yenileri eklenmez.

Sizlerden affımızı diliyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde de muhakkak bu görüşlerimizi, bu devam edemeyecek ortamla ilgili görüşlerimizi ve kimin kime, neye hizmet ettiğini, hangi amaçla göreve getirildiğini, işlerin nasıl çalıştığını ve bu bağlamda Fenerbahçe ile ilgili sanki meydan okuma seviyesine gelmiş ön yargılı tavırları, sizlere bir bir anlatacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Teşekkür ederim."

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