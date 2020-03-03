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03.03.2020 - 09:38 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 536. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Avrupa'da 536. maçına çıkıyor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren sarı-lacivertliler, bu kulvardaki son karşılaşmasında İspanya'nın Valencia takımını deplasmanda 93-86'lık skorla geçti.

Avrupa'da 536. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56'lık skorla kazanmıştı.

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