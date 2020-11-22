FenerbahÃ§e Beko - BahÃ§eÅŸehir Koleji: 70-56

ING Basketbol SÃ¼per Ligiâ€™nin 9. haftasÄ±nda, FenerbahÃ§e Beko evinde, BahÃ§eÅŸehir Kolejiâ€™ni 70-56 yenerek ligde 9'da 9 yaptÄ±.Â

Ä°ki takÄ±m da maÃ§a kontrollÃ¼ baÅŸladÄ±. Ä°lk periyod 13-13'lÃ¼k eÅŸitlikle sona erdi.Â

Ä°kinci periyoda etkili baÅŸlayan BahÃ§eÅŸehir Koleji 4-0'lÄ±k serisine FenerbahÃ§e 9-0'lÄ±k seriyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi ve 16. dakikada skoru 24-17'ye getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekibin Ã§abasÄ± ilk yarÄ± sonunda farkÄ± 1 sayÄ±ya indirdi: 26-25.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸe iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan BahÃ§eÅŸehir Koleji ilk iki dakika da 5-0'lÄ±k seri yakaladÄ±. Oyuna tekrar Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kurmaya baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko iÃ§eriden ve dÄ±ÅŸarÄ±dan bulduÄŸu sayÄ±larla periyodu 52-43 Ã¶nde bitirdi.Â

MÃ¼cadelenin son periyoduna 9 sayÄ± farkla Ã¶nde giren FenerbahÃ§e Beko son periyotta da Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyarak BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 70â€“56 maÄŸlup etti.

Salon: Ãœlker Spor Ve EtkinlikÂ

Hakemler: Zafer YÄ±lmaz, Serdar Ãœnal, Sinem TetikÂ

FenerbahÃ§e Beko: Hamilton 3, Brown 6, TarÄ±k BiberoviÃ§ 2, Barthel 18, Ulanovas 2, Ali Muhammed 26, Pierre 7, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 6, Melih MahmutoÄŸlu, Kenan Sipahi, Berkay CandanÂ

BahÃ§eÅŸehir Koleji: Jones 15, Ä°smet AkpÄ±nar 12, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 6, Owens 5, Aldridge 6, Erkan YÄ±lmaz 8, RÄ±dvan Ã–ncel 4, Thomas AkyazÄ±lÄ±, Hadi Ã–zdemirÂ

1.Periyot: 13-13Â

Devre: 26-25Â

3.Periyot: 52-43