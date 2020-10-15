Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'a yenilen Bayern Münih ise son 2 karşılaşmada ALBA Berlin ve Maccabi Playtika'yı mağlup etti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko, birini ise Bayern Münih kazandı.

- Avrupa kupalarında 541. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 541. maçına Bayern Münih karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 540 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 230'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 338 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 139 mağlubiyet yaşadı.

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