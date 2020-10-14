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14.10.2020 - 09:26 |

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Merakla beklenen Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı için geri sayım başladı. Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, güçlü Rus ekibi CSKA Moskova'yı da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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THY Euroleague 3. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında güçlü Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor. Euroleague'deki ilk iki maçını kazanan temsilcimiz, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor...

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı bu akşam 20:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.

CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

Fenerbahçe Beko'nun 540. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.

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