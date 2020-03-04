Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (CANLI)

Euroleague’deki 26. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Kızılyıldz ile karşı karşıya geliyor.



FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ: 41-37 (İLK YARI SONUCU)





AVRUPA'DA 536. MÜCADELE

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56'lık skorla kazanmıştı.